Spielabende für alle Interessierte

Jeden Mittwoch (außer feiertags) veranstalten wir offene Spieleabende mit wechselnden Spielen. Kostenlos, ohne Anmeldung, offen für Interessierte jeden Alters. Auch für absolute Neulinge geeignet!

Von klassischen Karten- & Brettspielen bis hin zu TradingCard-Spielen wie Magic The Gathering und Co. Bringt gerne Spiele mit, vor Ort wird sich dann geeinigt, was jeweils auf den Tisch kommt.

Wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte! Schaut einfach mal vorbei!