Akustik-Rock-Sound und mehrstimmiger Gesang vom Feinsten

Flatpix nehmen euch mit ins „Hotel California“, fahren über die „Country Roads“, nach „Fürstenfeld“ , sagen „Hello Mary Lou“, fragen „Have you ever seen the Rain“, und stellen fest „It never rains in Southern California“. Das Repertoire der Band reicht von den Eagles über STS bis Barclay James Harvest, sowie vielen weiteren bekannten Songs.