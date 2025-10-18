Bretzfeld klingt - Die Jubiläumsedition

Dieses Jahr findet die Jubiläumsedition von "Bretzfeld klingt" unter dem Motto 50 Jahre Vielfalt statt.
Es singen und musizieren:
Akkordeon-Spielring Unterheimbach, Bernachtaler Alphornbläser, Gerhard Kübler, Pop-Chor Zwischentöne, Geddelsbacher Männergesangsverein, Männerchor TSV Bitzfeld, Akkordeon-Orchester Brettachtal e.V.
Eintritt frei
Bewirtung vor Beginn und während der Pause
Einlass: 18 Uhr
Beginn: 19 Uhr
Ende: ca. 21.30 Uhr
Info
Brettachtalhalle Bretzfeld Humboldtstraße 3, 74626 Bretzfeld
Konzerte & Live-Musik