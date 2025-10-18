Bretzfeld klingt - Die Jubiläumsedition

Dieses Jahr findet die Jubiläumsedition von "Bretzfeld klingt" unter dem Motto 50 Jahre Vielfalt statt.

Es singen und musizieren:

Akkordeon-Spielring Unterheimbach, Bernachtaler Alphornbläser, Gerhard Kübler, Pop-Chor Zwischentöne, Geddelsbacher Männergesangsverein, Männerchor TSV Bitzfeld, Akkordeon-Orchester Brettachtal e.V.

Eintritt frei

Bewirtung vor Beginn und während der Pause

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Ende: ca. 21.30 Uhr