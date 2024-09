Bretzfeld klingt

Musik verbindet - Freundschaft.

Am 19. Oktober ist es wieder soweit: Bretzfeld erklingt in harmonischen Melodien! Unter dem Motto „Musik verbindet - Freundschaft“ laden wir Sie herzlich zu einem unvergesslichen und musikalischen Abend in der Brettachtalhalle in Bretzfeld ein. Die Halle wird stimmungsvoll beleuchtet sein, um die Musik in einem besonderen Licht erstrahlen zu lassen.

Freuen Sie sich auf eindrucksvolle Auftritte von:

Bernbachtaler Alphornbläser

Chorgemeinschaft MGV Unterheimbach und MGV Sängerlust Neuhütten

Akkordeon-Orchester Brettachtal e.V.

Evangelische Kirchenchöre aus Bretzfeld

Alphörner am Lindelberg

Männergesangsverein Adolzfurt

Posaunenchor Brettachtal

Durch das Programm führen traditionell unsere amtierenden Weinhoheiten mit Wissenswertem rund um die teilnehmenden Gruppen und deren Musikauswahl. Für die Bewirtung mit Getränken und Fingerfood ist zu Beginn und während der Pause gesorgt.

Saalöffnung ist am 19. Oktober 2024, um 18 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet gegen 21:30 Uhr.

Der Eintritt ist frei!

Seien Sie dabei und erleben Sie, wie Musik Brücken baut und Freundschaften stärkt! Wir freuen uns auf einen Abend voller Klänge und Gemeinschaft.