Wie lebten die Bewohner der Britischen Inseln in der Antike? Denn trotz eindeutiger kultureller Einflüsse vom Festland, gab es in Britannien und Irland eine eigenständige Entwicklung. Was unterschied die sogenannten Inselkelten von den Festlandkelten? In welchen Belangen ähnelte sich ihre Lebensweise? Und: darf man überhaupt von den Bewohnern der Britischen Inseln als Kelten sprechen?