Brian Auger’s Oblivion Express – feat. Alex Ligertwood

Zwei große Musiklegenden vereinen ihre musikalische Finesse auf einer Bühne: Santana–Stimme Alex Ligertwood und Ausnahmekeyboarder Brian Auger mit seiner Band “Oblivion Express” ergänzen sich perfekt und garantieren einen großartigen Konzertabend.

Der Brite Brian Auger ist einer der bekanntesten Keyboarder in der Jazz- und Rockszene. Er heimste in den über 50 Jahren seiner Karriere diverse Grammy-Nominierungen, 10 Top-Ten-Platzierungen und den Titel “Godfather of Acid-Jazz” ein. Seine Vita liest sich wie “Who-is –Who” der Musikgeschichte.

Er musizierte mit Rod Stewart, Jimi Hendrix und Long John Baldry, produzierte Platteneinspielungen zusammen mit Eric Clapton, Van Morrison oder den Yardbirds . Oblivion Express verbindet die klassischen Sounds der Vergangenheit mit dem Geist der Moderne.

Alex Ligertwoods Stimme ist weltweit bekannt als die Stimme von ‘Santana” mit dem der schottische Rocksänger 16 Jahre tourte.

Diese beiden Ausnahmemusiker wieder gemeinsam auf der

Bühne präsentieren zu dürfen, ist uns eine besondere Ehre.