Brian Chartrand Trio – LIVE 2026

Das Trio um den amerikanischen Singer-Songwriter und Gitarristen Brian Chartrand (Phoenix/Arizona), kommt wieder für einige Konzert Termine nach Europa.

Nach den großen Erfolgen Ihrer letzten Europa Tourneen und mit über 50 Millionen Abrufen auf Spotify, hat die Band mittlerweile eine treue Anhängerschaft, sowohl in den USA, als auch in Europa aufgebaut. Die Musik des Brian Chartrand Trios ist eine erfrischende Mischung aus Westcoast und Folk Rock, die zu einer beeindruckenden Einheit, mit den lyrischen Texten verschmilzt.

Die Songs sind von betörendem, dreistimmigem Harmoniegesang gekennzeichnet, der oft Vergleiche mit den Liedern von „Crosby, Stills & Nash“ und den „Eagles“ nach sich zieht.

Allerdings sind es gerade die üppigen Harmonien, die das Brian Chartrand Trio von den Scharen von Gitarrentroubadouren und Supergruppen der 60er und 70er, wie CSN, den Eagles oder Simon & Garfunkel unterscheiden.

Der Abend verspricht ein hochkarätiges Programm, vorgetragen mit viel Können, gespickt mit Humor und Erzählungen. Brian Chartrand wird von Alex Miller (Gitarre/Gesang) und Jeff Vallone (Percussion/Gesang) begleitet.