BRIDE NIGHT - Hochzeitsmesse

Die BRIDE NIGHT ist mehr als eine klassische Hochzeitsmesse – sie ist ein Erlebnisabend für moderne, stilbewusste Bräute und ihre Lieblingsmenschen.
Die BRIDE NIGHT ist mehr als eine klassische Hochzeitsmesse – sie ist ein Erlebnisabend für moderne, stilbewusste Bräute und ihre Lieblingsmenschen. In einem modernen, stimmungsvollen Ambiente treffen Besucherinnen auf ausgewählte Dienstleister, neueste Trends und kreative Ideen für eine unvergessliche Hochzeit.
Die BRIDE NIGHT verbindet Lifestyle, Trends, Live-Elemente, Musik, persönliche Begegnungen und Genussmomente. Ein Event, das inspiriert, verbindet und im Gedächtnis bleibt.
Was euch unter anderem erwartet:
- Sektempfang
- Fingerfood
- Goodiebag
- Kostenloses Styling
- Modenschau
- Vorträge & Workshops
- Shows
- Live-DJ für gute Stimmung
Schnappt euch eure Liebsten und macht euch gemeinsam einen schönen Mädelsabend!