BRIDE NIGHT - Hochzeitsmesse

bis

Bürgerzentrum Merkendorf Am Sportplatz, 91732 Merkendorf

Die BRIDE NIGHT ist mehr als eine klassische Hochzeitsmesse – sie ist ein Erlebnisabend für moderne, stilbewusste Bräute und ihre Lieblingsmenschen.

Die BRIDE NIGHT ist mehr als eine klassische Hochzeitsmesse – sie ist ein Erlebnisabend für moderne, stilbewusste Bräute und ihre Lieblingsmenschen. In einem modernen, stimmungsvollen Ambiente treffen Besucherinnen auf ausgewählte Dienstleister, neueste Trends und kreative Ideen für eine unvergessliche Hochzeit.

Die BRIDE NIGHT verbindet Lifestyle, Trends, Live-Elemente, Musik, persönliche Begegnungen und Genussmomente. Ein Event, das inspiriert, verbindet und im Gedächtnis bleibt.

Was euch unter anderem erwartet:

  • Sektempfang
  • Fingerfood
  • Goodiebag
  • Kostenloses Styling
  • Modenschau
  • Vorträge & Workshops
  • Shows
  • Live-DJ für gute Stimmung

Schnappt euch eure Liebsten und macht euch gemeinsam einen schönen Mädelsabend!

Info

Bürgerzentrum Merkendorf Am Sportplatz, 91732 Merkendorf
bis
Google Kalender - BRIDE NIGHT - Hochzeitsmesse - 2026-02-07 16:00:00 Google Yahoo Kalender - BRIDE NIGHT - Hochzeitsmesse - 2026-02-07 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - BRIDE NIGHT - Hochzeitsmesse - 2026-02-07 16:00:00 Outlook iCalendar - BRIDE NIGHT - Hochzeitsmesse - 2026-02-07 16:00:00 ical

Tags