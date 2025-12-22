BRIDE NIGHT - Hochzeitsmesse

Die BRIDE NIGHT ist mehr als eine klassische Hochzeitsmesse – sie ist ein Erlebnisabend für moderne, stilbewusste Bräute und ihre Lieblingsmenschen.

Die BRIDE NIGHT ist mehr als eine klassische Hochzeitsmesse – sie ist ein Erlebnisabend für moderne, stilbewusste Bräute und ihre Lieblingsmenschen. In einem modernen, stimmungsvollen Ambiente treffen Besucherinnen auf ausgewählte Dienstleister, neueste Trends und kreative Ideen für eine unvergessliche Hochzeit.

Die BRIDE NIGHT verbindet Lifestyle, Trends, Live-Elemente, Musik, persönliche Begegnungen und Genussmomente. Ein Event, das inspiriert, verbindet und im Gedächtnis bleibt.

Was euch unter anderem erwartet:

Sektempfang

Fingerfood

Goodiebag

Kostenloses Styling

Modenschau

Vorträge & Workshops

Shows

Live-DJ für gute Stimmung

Schnappt euch eure Liebsten und macht euch gemeinsam einen schönen Mädelsabend!