Bridgerton Musik bei Kerzenschein

Verpassen Sie nicht einen Abend voller Romantik und Eleganz, bei dem die bekanntesten Melodien und Lieder aus der beliebten Serie Bridgerton erklingen. Das Licht von Hunderten Kerzen wird eine bezaubernde Atmosphäre für dieses Konzert schaffen.

Das Programm, einzigartig interpretiert von einem Streichquartett, präsentiert eine Auswahl musikalischer Werke aus dieser beliebten Serie, inspiriert von klassischen Meisterwerken und modernen Popmelodien, die die Herzen von Zuschauern auf der ganzen Welt erobert haben.