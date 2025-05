Briefmarkenverein e. V.

Was ist unsere Aufgabe?

Unsere Aufgabe besteht in der Pflege und Förderung des Sammelns von Postwertzeichen des In- und Auslandes. Dazu finden regelmäßig Zusammenkünfte statt, bei denen unsere Mitglieder die Möglichkeit bekommen, ihre Sammlung durch Tausch oder günstigen Kauf zu ergänzen. Nicht zuletzt macht es sich der Briefmarken Verein e. V. Remseck am Neckar zur Aufgabe, den philatelistischen Nachwuchs zu fördern.

Was tun wir?

Wir sind bestrebt, durch Beschaffung von Fachliteratur, durch Beratung beim Tausch oder Ankauf von Postwertzeichen unsere Mitglieder zu unterstützen. Auch beraten wir gerne bei der Anlage von neuen Sammlungen bis hin zur Ausstellungssammlung.

Womit helfen wir?

Die „fachliche“ Unterstützung wurde ja schon angesprochen. Ferner sind wir bemüht durch Beschaffung und Vorhaltung der neuesten Kataloge für Briefmarken aus aller Welt, UV-Leuchten, Zähnungsmessgeräten, Wasserzeichenfindern u. v. m. unsere Mitglieder zu unterstützen.

Wie können wir helfen?

Da wir in unserem Verein viele verschiedene Motivsammler haben und unser zweiter Vorstand Spezialist für Abarten und Ansichtskarten ist, kann fast in allen Fragen und bei „Problemchen“ geholfen werden. Gerne sehen wir auch bestehende Sammlungen durch. (Erstellen aber keine „Gutachten“)

Was bieten wir?

Durch Abhalten von Großtauschtagen, Ausstellungen und Vorträgen bieten wir unseren Mitgliedern und Freunden die Möglichkeit sich weiter zu bilden und sich überregional zu informieren.

Ferner richten wir an den Großtauschtagen unsere interne Vereinsmeisterschaft aus. Hier können unsere Mitglieder ihre Schätze ausstellen, die von den Besuchern beurteilt werden. Ach ja, die Geselligkeit kommt bei uns auch nicht zu kurz. So veranstalten wir jedes Jahr ein Grillfest und eine Weihnachtsfeier sowie diverse Ausflüge.