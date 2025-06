"BrightBrass"

Das 2019 gegründete Quintett "Bright Brass" tourt nach seinem Erfolg beim Deutschen Musikwettbewerb 2022 durch die Konzertsäle der Republik und darüber hinaus.

In der Besetzung zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba spielen die fünf jungen Männer beim Burggrabenkonzert ein rein amerikanisches Programm: Gershwin, Piazzolla, Irving Berlin und andere Komponisten stehen auf dem Programm. In einem unterhaltsamen Konzert stellen sie auf humorvolle Weise die amerikanische Tradition des Blechbläserquintetts vor. Sie machen eine Rundreise über den amerikanischen Kontinent, wobei in Südamerika die Tanzelemente natürlich nicht fehlen dürfen! Zum Ende begeben sie sich auch ein bisschen in die modernere Musikgeschichte und in den amerikanischen Jazz.