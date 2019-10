Brigitte Tharin - eine "Art" Ausstellung

Brigitte Tharin hat sich vorgenommen, ihr Atelier quasi in den öffentlichen Raum zu

verlegen. Sie können sie also während der Öffnungszeiten bei der Arbeit erleben

und: wenn Sie die Galerie besuchen, können Sie ebenfalls zum Stift, zur Farbe

greifen oder einfach Platz nehmen und Tee trinken.

In dem vorderen, kleinen Galerieraum der Pupille zeigt Brigitte Tharin einige neue

Arbeiten.

Der grosse Galerieraum bleibt dem Experiment SCHWEIGEND SCHAUEN MALEN TEE

TRINKEN vorbehalten.

Die Arbeiten, die während der 4-wöchigen Ausstellung entstehen,werden an der

Finissage, Freitag, 15.11. 19 Uhr gezeigt und dort wird die Frage gestellt: ist das

Experiment gelungen?

Daran nehmen auch die vier Künstlerinnen teil, die während der Ausstellungszeit mit

Brigitte Tharin gearbeitet haben.

„Mit dieser A R T Ausstellung möchte ich den üblichen Verlauf meiner Ausstellungen

unterbrechen, bei der man sich von Bild zu Bild, von Ausstellung zu Ausstellung bewegt, wo

eben nur die Ergebnisse zu sehen sind, nicht aber das Werdende, Suchende, der Weg.

Hier, an diesem Ort, können Menschen teilhaben am künstlerischen Schaffen, das in der Regel

in der Abgeschiedenheit des eigenen Ateliers geschieht und dort die notwendige Intimität

erfährt – hier aber vollzieht sich das Experiment mit offenem Ausgang...“ (Brigitte Tharin)

Künstlerische Arbeit beschränkt sich schon lange nicht mehr darauf, Ergebnisse zu

präsentieren. Anstelle von Ausstellungen tritt das Prozessuale. So verbindet sich ästhetische

Realität mit der sinnlichen Erfahrung kreativen Tuns.

Die Einbeziehung des Ausstellungsbesuchers -schweigend schauen, malen, Tee trinken- befreit

ihn aus der üblichen Konsumhaltung. Er wird eingeladen, selber zur Farbe zu greifen oder aber

sich der kreativen Atmosphäre auszusetzen.

Daß sich dies in einem stillen Raum vollziehen möge, ist Brigitte Tharin ein besonderes

Anliegen -Wahrnehmung aus der Stille heraus und nicht aus lärmender Geschwätzigkeit – den

Raum dafür bietet diese Art Ausstellung.