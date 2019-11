Brigittes letzter Tanz

Compañía Zero en conducta (ES)

Eine Geschichte, die mit Worten nicht zu erzählen ist

Brigittes Erinnerungen erscheinen in Schwarz und Weiß, so alt ist Brigitte. Wenn du sie fragtest, wie alt sie sei, würde sie sagen: "Zu viele Jahre und noch ein paar mehr." Sie lebt in einem Rollstuhl, gebaut aus ihren wertvollsten Erinnerungen, den Materie gewordenen, beseelten Momenten ihres Lebens.

Heute ist ein ganz besonderer, vermutlich Brigittes wichtigster Tag. Brigitte wird für immer gehen, aber auf spezielle Art und Weise: Fliegend will sie uns verlassen. Fliegend? Aber ja! Brigitte erinnert sich: Da ist Eugene, die Liebe ihres Lebens. Noch einmal ist sie jung. So leicht! Glück macht so leicht. Willkommen zu Brigittes letztem Tanz.