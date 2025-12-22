Bringing Myth to Life

Storytelling-Workshop mit Raphael Rodan und Sahand Sahebdivani

Wie wird ein alter Mythos zu Ihrer Geschichte?

In diesem 4,5-stündigen Workshop laden die Storyteller Raphael Rodan und Sahand Sahebdivani Sie zu einer Reise ein, auf der Sie eine persönliche Verbindung zu einer zeitlosen Geschichte finden können.

Gemeinsam werden Sie erkunden, wie Figuren, Bilder und Symbole aus alten Geschichten durch Ihrer eigenen Erfahrungen in eine neue Perspektive gerückt werden können.

Es geht nicht darum, eine Geschichte nachzuspielen – es geht darum, die Geschichte zu erleben. Wenn ein Mythos etwas persönliches berührt, beginnt er im Körper nachzuklingen. Bedeutung entsteht aus der Erinnerung, und das Erzählen wird emotional lebendig, präsent und wahrhaftig.

Wir liefern die Geschichte – Sie machen sie zu Ihrer.

Raphael Rodan wurde in Israel geboren und ist Theatermacher und Geschichtenerzähler, der heute in den Niederlanden lebt. Seine Ausbildung absolvierte er an der School of Speech and Drama (Harduf) und am Actors Temple in London. Bekannt ist er für seine persönlichen und mythischen Erzählungen, die geteilte Identitäten miteinander verbinden.

Sahand Sahebdivani ist ein niederländisch-iranischer Geschichtenerzähler, Gründer des Mezrab House of Stories in Amsterdam. Seine Arbeit beschäftigt sich mit Exil, Erbe und kollektivem Gedächtnis.