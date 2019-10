Brise Records Label Night w. Right On

2016 war das letzte Mal Right On im Climax bei der Brise Records Labelnight zugange. Seitdem verging viel zeit. Der damalige Youngster und Ausnahmetalent entwickelte sich zu einem angesagten Künstler in der Szene.

Es kamen etliche Release und Remixe. Unteranderem auf Gruuv, Trapez …… und natürlich Brise Records um mal ein paar zu nennen. Er studierte Audio Engineering, schreibt etliche Berichte auf dem Musikportal „Amazona.de“ und seine Dj- Sets sind Killer So wurde es Zeit für Labelhead Helmut Dubnitzky das Ausnahmetalent mal wieder einzuladen und zusammen mit Erasmus & Krieger.