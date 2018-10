Brise Records Labelnight

Im November hat die Brise-Crew sich einen ganz besonderen Gast eingeladen: James Cole aus Ungarn. In seiner Heimat kann man den DJ getrost als Legende bezeichnen.

James schreibt für das DJ-Magazin, legt in den bekanntesten Clubs des Landes auf, organisiert zwei Festivals, führt bei der Partyreihe „BADGIRLS Club Nights“ Regie und managt nebenher noch sein Label All I Want. Für dieses hat Brise-Head Helmut Dubnitzky bereits ein Remix gemacht. Er entdeckte das Talent, sodass James Cole mittlerweile sein zweites Release auf Brise Records hervorgebracht hat. Zeit, den Workaholic auch einmal ins Climax einzuladen! Begleitet wird er von Labelhead Helmut Dubnitzky selbst, der garantiert wieder einige neue Produktionen spielen wird. Natürlich darf das Duo Erasmus & Krieger ebenfalls nicht fehlen. Man darf sich also auf einen Abend des musikalischen Hochgenuss einstellen – groovige, treibende Beats, viel Herz und jede Menge Saure!

