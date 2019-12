Ich hoffe ihr seid alle gut in 2020 angekommen? Den mit der ersten Brise Records Labelnight im neuen Jahr geben wir so richtig Gas und holen uns das Label „Bondage Music“ aus Leibzig als Verstärkung. Hinter Bondage steckt das Künstler Duo „Pornbugs“ die für high end Deep House to Tech House Sets und Produktionen bekannt sind. Auf Bondage releasen Künstler wie Markus Homm, NTFO, Mihai Popoviciu, Pablo Bolivar und viel mehr. Begleitet wird Pronbugs von Brise Macher „Helmut Dubnitzky“ und den Homies „Erasmus & Krieger“. Also, was will man eigentlich mehr von einer perfekten Party? Zwei großartige Label, fünf DJs in dem tollsten familiärsten Club Stuttgart. Let’s make Party!

www.brise-records.com

www.bondage-music.com

www.residentadvisor.net/dj/pornbugs

#climax #climaxinstitutes #feiern #techno #techhouse #deephouse #electronicmusic #stuttgart #climaxstuttgart #brise #briserecords #pornbugs #helmutdubnitzky #erasmuskrieger