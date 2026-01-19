Die in England geborene und heute in Bruchsal lebende Sängerin Kate Dowle begeistert mit britischem Understatement, süffisantem Humor und liebevoller Beobachtungsgabe.

Zusammen mit Andreas Kischa schreibt sie Songs, die verspielt, ohrwurmstark und von einem bunten Instrumentarium aus Akkordeon, Ukulele, Geige, Mandoline und Melodica getragen sind – stets mit mehrstimmigem Gesang, der sofort gute Laune macht. Heute nennt die Band ihre Musik Dream Pop, eine Mischung aus Folk, Pop und atmosphärischen Klangfarben.

Neben eigenen Stücken hat die Band auch Lieblingscovers im Gepäck – bekannte Songs, die durch die Instrumentierung und den harmonischen Chorgesang zu etwas völlig Neuem werden. Ina Powis und Barbara Galata sorgen mit ihren Stimmen und Instrumenten für dichte Klangfarben, während Fritzekatze am Bass und Klaus Macke am Cajon für Groove und Energie sorgen.

Zwischendurch erzählt Kate auf charmante Weise von ihrem Leben: vom ersten Besuch in Wiesloch über skurrile Alltagspannen bis zu britischen Anekdoten voller Humor und Lebensfreude.

So entsteht ein Konzertabend voller Witz, Gefühl und Atmosphäre – Britgirl Abroad macht Musik hör- und spürbar, die berührt, zum Lachen bringt und im Ohr bleibt.