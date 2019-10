Britischer Vollblut-Troubadour Pete Morton

Mit „Another Train“ hat er einen modernen Klassiker geschrieben. Songs über Exzentriker, Songs über Poeten, Songs über die Schlange am Postschalter, aber auch Lieder mit ernster Botschaft, wie z.B. „The Two Brothers“ über den Konflikt in Palästina. In einem Augenblick wettert er gegen die Ungerechtig-keit der Welt und im nächsten Moment lässt er die Herzen mit einer Ballade dahinschmelzen – Morton gehört zu den besten Songschreibern der Insel. In den 90er Jahren hat er mehrmals im Phoenix Beispiele seiner mitreißenden Show gegeben (solo und mit Urban Folk). Nach mehr als vier Jahren Pause wird es nun endlich Zeit für ein Wiedersehen in Lauffen.