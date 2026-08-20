Nach seiner „Den Tränen Nah Tour“ 2024 geht BRKN im Herbst 2026 wieder auf Deutschlandtour.

Mit dem neuen Album „Lösch meine Nummer“, das am 10.07. gemeinsam mit der Single „Tattoos“ feat. Nullsechsroy erscheint, bringt er ein komplett neues Set auf die Bühne. Die Songs sind persönlicher, klarer und an vielen Stellen auch politischer. Themen, die ihn aktuell beschäftigen, stehen sichtbar im Mittelpunkt.

BRKNs Sound bleibt dabei unverkennbar – musikalisch bewegt er sich, wie gewohnt, zwischen Rap, Soul, R&B und Pop. Am meisten freut sich BRKN darauf, unterwegs zu sein: „Es ist geil, auf Tour zu gehen. Ich mag es, aus Berlin rauszukommen und meine Fans in anderen Städten zu sehen.“ Gleichzeitig geht es ihm darum, gemeinsam zu viben – Musik zusammen zu zelebrieren und geteilte Gefühle und Erlebnisse aufzugreifen: „Egal ob 200 oder 2.000 im Publikum – wenn die Leute die Songs komplett mitsingen, ist das verrückt.“ Genau diese Connection, die dabei entsteht, ist für ihn ein zentraler Teil seiner Shows.

Es ist kein Zufall, dass BRKN live so eine enge Verbindung zu seiner Crowd aufbauen kann – es ist das Resultat von über zehn Jahren Live Erfahrung. BRKN steht seit seiner Jugend auf der Bühne, hat sich seine Fanbase Schritt für Schritt erspielt und legt bis heute großen Wert darauf, dass seine Shows nahbar, real und gleichzeitig mitreißend sind.

Im Programm sind auch die vor dem Album erscheinenden Singles „Es tut nicht mehr weh“ (10.04.), „Juli“ feat. Tarek K.I.Z. (15.05.) und „Red Flags“ (19.06.). Sie geben einen Einblick in die Bandbreite des Albums – von persönlichen Momentaufnahmen über Beziehungen bis hin zu gesellschaftlichen Themen, die in seiner Musik inzwischen eine deutlich größere Rolle spielen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch auf der Bühne wider. Es geht nicht darum, Dinge auszublenden, sondern sie mitzunehmen – ohne dass der Abend an Leichtigkeit verliert.