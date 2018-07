Die Broadway Cowboys um den seit langem in Tübingen lebenden Sänger und Gitarristen Rudie Blazer, spielen ihre eigene Variante des Western Swing – einer Mischung aus Swing und Country mit tiefen Wurzeln im Blues der 30er und 40er Jahre.

Diese Musik entstand in den Tanzhallen von Texas und Oklahoma und wurde die angesagte Wochenendunterhaltung für Öl- und Landarbeiter in den späten 1930er Jahren.Die Broadway Cowboys, deren Mitglieder u.a. auch beim legendären Country Blues Project, bei Roland Baisch, den Skatalites und Dizzy Krisch spielen, bringen diese Musik für gute und für schlechte Zeiten, für das Suchen nach den Tränen im Bier und für die großartige Gelegenheit, die Tanzschuhe aus der Kiste zu holen, zurück auf die Bühnen der Welt! It don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Rudie Blazer – Gesang, Gitarre

Frank Wekenmann – Gitarre, Gesang

Winfried Wohlbold – Pedal Steel Gitarre

Joscha Glass – Kontrabass

Dieter Schumacher – Schlagzeug