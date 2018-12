Broadway Danny Rose (Woody Allen)

Danny Rose, Künstlermanager am Broadway, wartet seit Jahren auf den großen Durchbruch, doch sobald es bei einem seiner Artisten ein wenig läuft, verlassen sie ihn.

So bleiben ihm nur Klienten wie die blinde Xylophonspielerin, die beiden übermotivierten Luftballonartisten oder auch der stotternde Bauchredner Barney Dunn, die zwar kein Geld in die Kasse bringen, für die Danny aber dennoch alles tut.

So setzt Danny Rose seine ganze Hoffnung in den abgehalfterten Schnulzensänger Lou Canova, der in der Vergangenheit zumindest ein paar kleinere Erfolge feiern konnte und bereitet dessen Comeback vor. Doch gibt es ein kleines Problem: Lou, der eigentlich verheiratet ist, ist frisch verliebt in die kesse Tina. Ohne ihre Anwesenheit kann er nicht singen. Drum bittet er Danny dafür zu sorgen, dass Tina beim großen Auftritt im Publikum sitzt. Danny soll außerdem so tun, als sei sie seine Begleitung, damit Lous Frau keinen Verdacht schöpft. Dummerweise ist Mafioso Joe ebenfalls in Tina verliebt und hält Danny tatsächlich für ihren heimlichen Liebhaber. Es dauert nicht lange, dann sind die Gangster hinter Danny her und wollen ihm an den Kragen.

"Broadway Danny Rose" ist nach zuletzt "Ein Engel kommt nach Babylon" (2017), "Minidramen" (diverse Autoren, 2016) und Arthur Millers "Hexenjagd" (2014) das achte Stück, das die Schüler-, Eltern-, Lehrer- und Ehemaligen-Theatergruppe des Salier Gymnasiums Waiblingen aufführt.

In den Rollen: Bardhë Bajraktari, Semanur Ceylan, Sevde Ceylan, Alina Duwe, Irina Fliegner, Linda Fliegner, Greta Kapinsky, Julian Lenk, Alexandra Mesquita, Christopher Mischke, Mia Mischke, Julia Oswald, Nina Rehschuh, Martin Schäfer, Adrian Schäffler, Christian Stoermer, Georg Tatzel, Jan-Niklas Vogt, Katja Wanke, Petra Wanke, Jutta Weiss, Susan Weller, Michael Wilhelm.