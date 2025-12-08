Bei BROADWAY MEETS POP trifft das Beste aus 100 Jahren Musical-Spektakel auf der 42nd Street in New York auf den Pop-Sound von heute: DAS PHANTOM DER OPER, MAMMA MIA, WICKED, THE GREATEST SHOWMAN, LES MISÉRABLES, DISNEYS DIE EISKÖNIGIN und viele mehr.

Deutschlands größte Musical-Stimmen werden zu gefeierten Pop-Stars: Jan Ammann (Tanz der Vampire), Patrick Stanke (Die Schöne und das Biest), Karolin Konert (Ku’damm 59) und Sophia Riedl (Wicked) sorgen für ein Musik-Spektakel, in dem die Grenzen zwischen Musical-Best-Of und Pop-Konzert der Extraklasse verschwimmen.

Mit Ivy Quainoo steht eine der spannendsten Stimmen und vielseitigsten Künstlerinnen Deutschlands auf der Bühne von BROADWAY MEETS POP. Mit ihrem Sieg in der ersten Staffel von THE VOICE OF GERMANY im Jahr 2012 sang sich Ivy Quainoo direkt in die Herzen des Publikums. Die Sängerin und Schauspielerin bringt ihre internationale Erfahrung, ihre unverwechselbare Stimme und ihre Liebe zur Musik in das außergewöhnliche Live-Erlebnis ein.

Eine atemberaubende Lichtshow bringt die Bühne zum Pulsieren, während die Energie des Tanzensembles sowie der Live-Band alle mitreißt – kein Playback, sondern Gänsehaut pur!

BROADWAY MEETS POP ist keine Musical-Gala wie jede andere – es ist das Live-Erlebnis für alle, die Musicals lieben und Pop fühlen.