BROADWAY NIGHTS bietet in einem einzigartigen Show-Konzept eine abwechslungsreiche Mischung aus den ganz großen Broadway-Klassikern wie

...„Cabaret“, bekannten Welt-Hits wie „Les Misérables“ und „Das Phantom der Oper“, aber auch den ganz neuen Musical-Erfolgen wie „Hamilton“ oder „Die Eiskönigin“ und „The Greatest Showman“. Die Mai-Edition 2021 hält neben den Highlights der letzten Shows auch einige neue Überraschungen in der Setlist parat.

„Die ganze Show ist eine zweistündige Ansammlung der größten Momente und besten Songs, die das Musical hervorgebracht hat“, so der Künstlerische Leiter Stephan Dominik Huber, „wir nehmen unsere Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die Musical-Geschichte und vermitteln so einen Eindruck davon, wie stark sich der Sound des Musicals verändert und entwickelt hat. Das macht unsere Songauswahl und das Konzept so einzigartig! Hinzu kommen die stärksten Musical-Stimmen, die der deutschsprachige Raum zu bieten hat und eine große, effektvolle Lichtshow, die so manche Überraschung für das Publikum parat hält.“

Das Produktionsteam

Musikalische Leitung: Nicolai Benner

Künstlerische Leitung: Stephan Dominik Huber

Choreographie: Nicole Eckenigk

Produktionsleitung: Steven Egner

Technische Leitung: Sven Neumann / Tim Schön (Sonelight)