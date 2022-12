Musikalische Light- und Breakdance, Hip-Hop, Street-Dance und Akrobatik-Show

Tanz um die Welt

Around the World (Rund um die Erde) – so heißt das überbordende und Genregrenzen überschreitende, alle Sinne berührende neue Brodas Bros Programm. Es handelt von den vielen Begegnungen mit Menschen, die Dance- und Urban-Culture-Artisten auf ihren internationalen Tourneen in Brasilien oder in Palästina, in San Francisco, Los Angeles, Honduras, Japan oder China getroffen haben. Daraus entstand ein Reisetagebuch mit unglaublichen und oft überraschenden Episoden, die Brodas Bros in einem einmaligen Mix aus Akrobatik und neuester Video- und Lichttechnik präsentieren. Hip-Hop drückt vor allem Improvisation, Freiheit und Spontanität aus, aber hier ist es präzises Timing und Körperbeherrschung. Die zeigen die Künstler auf höchstem Niveau: mal futuristisch im Roboter-Style – mit Projektionen, Laserlicht, Aerial Dance und LED-Kostümen –, mal unter Einsatz von Mapping oder interaktiven Projektion, die ihre Akrobatik-Nummern zu nie zuvor gesehenen Erlebnissen machen. Die Herausforderung besteht in der äußersten Präzision, mit der die Bewegungen getanzt werden müssen. Das Reisetagebuch von Brodas Bros skizziert eine hochmoderne Welt, in der das alle Menschen verbindende Teilen von Erinnerungen und Geschichtenerzählen seinen festen und wundervollen Platz behält. Gute Reise!

