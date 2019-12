Old Johnny`s Crew (D)

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Nach längerer Abwesenheit von der Live-Bühne ist die Remstäler Country-Folk-Band Old Johnny’s Crew nun bereit, ihr lang ersehntes zweites Album zu präsentieren.

Ihren treuen Fans werden einige grundlegende Veränderungen auffallen: Im Vergleich zum ersten Album Four Days A Week (2015) handelt es sich bei Comeback um eine aufwendige Studioproduktion. Die Geschichten der deutschen und englischen Texte stammen aus dem täglichen Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Leichtigkeit, Spaß und Feierlaune finden genauso ihren Platz wie Sehnsucht, Einsamkeit oder eine schicksalhafte Liebesgeschichte.

Auch in der Besetzung der Band hat sich etwas getan: An Stelle der Cajón wird Schlagzeug gespielt, außerdem komplettiert nun ein Bassist die Gruppe. Dennoch bleibt sich Old Johnny’s Crew in ihrer unverkennbaren Art und dem Einsatz traditioneller Instrumente wie Banjo, Mundharmonika, Mandoline und Akkordeon treu.

Mit der Release Party am 21.2. im Club Manufaktur in Schorndorf wollen die Jungs wieder voll durchstarten und ihr ganz eigenes Comeback auf der Bühne feiern. Dabei werden Calo Rapallo, Lucky Leucht & Frank Mühlberger für einen fulminanten Auftakt sorgen. Alle Fans und die, die es noch werden wollen, können sich auf eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Show freuen.

Veranstalter – Old Johnny`s Crew