Julie Sassoon / Willi Kellers Duo (GB/D)

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Dieses Duo zeichnet sich durch traumwandlerisches Zusammenspiel und fast meditativ wirkende Improvisationen aus.

Lyrische Melodien wechseln sich ab mit perkussiven Ausbrüchen, Jazz und Einflüsse aus Afrika werden von Schlagzeugrhythmen aus Bartoks oder Strawinskys Welt überlagert. Eruptiven Passagen stehen leisen, atmosphärischen Sequenzen gegenüber.

Julie Sassoon ist noch nicht lange in der Szene unterwegs – und hat sich in der kurzen Zeit einen glänzenden Ruf erspielt. Sie kommt aus der Klassik, hat eine Ausbildung als Konzertpianistin hinter sich und ist über den Jazz zur improvisierten Musik gekommen. Kritiker betonen, dass sich ihr Spiel mit nichts und niemand vergleichen lässt, auch wenn es manche an Keith Jarrett erinnert.

Willi Kellers gehört zu den großen Schlagzeugern in der improvisierten Musik, was so manches seiner Konzerte in der Manufaktur unterstrichen hat. Seine finessenreichen, kleinteiligen und doch druckvollen Rhythmen nehmen die Zuhörer unweigerlich gefangen. Er hat mit unzähligen Größen des Jazz gespielt, auch mit den Pianisten Keith Tippett und Marylin Crispell. Julie Sassoon soll diesen meisterhaften Pianisten mit ihrer ungeheuren Emotionalität in nichts nachstehen.