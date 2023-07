Niemand wird zurück gelassen - Sommer 2023

Gäste: Generators

Niemand wird zurückgelassen: Die BROILERS sind ein Garant für krachende, hochenergetische Live-Shows. Am 4. August kommt das Düsseldorfer Punkrock-Kollektiven nach Ludigsburg in den Innenhof des Residenzschlosses.

Wenn es den Begriff „Live-Band“ nicht geben würde, für die BROILERS müsste man ihn erfinden! Denn es sind die unzähligen Konzerte, die die Düsseldorfer Gruppe bis an die Spitze der deutschsprachigen Musikszene geführt haben. Lieder als Kraftspender, Seelentröster, Partytreibstoff, die BROILERS gehören zu den besonderen Bands, die einem in jeder Situation des Daseins mit dem passenden Song zur Seite stehen – was zu einer selten innigen Beziehung zwischen den fünf Musikern und ihren Fans führt. All dies manifestiert sich in den Konzerten der Broilers, hochexplosiven und -emotionalen Happenings, die ihresgleichen suchen.