Die im Kessel bekannten Secret ℝⒶVⒺ Veranstalter hauen gerne mal ordentlich auf den Putz! Ob total gelassen an der Tür oder euphorisch hinter dem Dj Pult, die Crew lebt ihre Vision!

"We are trying to create a ritual space for personal exploration, to release basic tension".

LUKES

Der Broject Techno Head & Resident ist eine Nummer für sich.

Sein melodischer und doch straighter Sound zieht seine Zuhörer immer wieder in den Bann.

Als gebürtiger Ravensburger bringt er die nötigen Vorraussetzungen direkt von Kind auf mit & feilt stehts an Projekten wie auch seinem Musikstil.

Frühere Stationen seines musikalischen Ganges waren zu beginn der Hype Club wie auch die Finca bis hin zu Clubs wie dem Cue, Proton The Club & den verschiedensten Locations der Broject Techno Reihe.

Atha Peters

Der groovige Atha, straight und zugleich melodisch, packend und ein ganz spezieller Typ.

Nicht nur als Mitgründer ist er ein fester Bestandteil des Teams, sondern hat ein gutes griechisches Händchen beim Zügeln der wilden Jungs!

Der gebürtige Stuttgarter kommt aus dem schönen Möhringen und fühlt sich als Stuttgarter pudelwohl ♥

Ursprünglich ist der Kerle im Hype großgeworden durch Veranstaltungen wie JDP Events, der Hidden Faces Crew, BRLN & jetzt ein nicht wegzudenkender zweiter Kopf bei Broject Techno!

Er reisst sein Publikum von Anfang bis Ende mit, wie eine Geschichte die seinen Lauf und sein aufkommen nimmt.

DRMS

D ynamisch /R ythmisch / M itreißend /S ympathisch

Alles Wörter die Philip Wagner aka DRMS wiederspiegeln.

Der in der Szene noch junge Schwabe ist inzwischen schon über ein halbes Jahr bei Broject Techno und Resident der kaum noch wegzudenken ist. Seine präzise Art und sein sehr persönlicher und dennoch harter Sound lassen einem perfekt die Möglichkeit sich in seiner Musik zu verlieren.

Ob mit mit einen Grinsen im Gesicht oder einer fokussierten Mimik, ganz egal, Philip ist in seinem Element wenn es darauf ankommt!

Wenn es donnert, die Bässe durch den Raum peitschen & die Endorphine bei jedem spürbar sind ist DRMS Start!

Janni Andrikos

der voller Tatendrang steckende Grieche beweist durch saubere Skills und dem gewissen etwas in seinen Sets, dass er als Newcomer beste Vorraussetzungen mitbringt.

Als zweites Standbein hat er sich die Reihe Extraversion als Aufgabe genommen & sein Einstand bewies sich als gelungen!

"Αφήστε τα παιχνίδια να αρχίσουν" - "Lasst die Spiele beginnen"!