Mit über 350 Shows in 3 Jahren sind Broken Brass in den letzten Jahren zur Live-Macht in Europa geworden. Bei ihren interaktiven und tobenden Auftritten gerieten bereits Fans auf Festivals wie Fusion (GER), Eurosonic (NL), Brasswiesn (GER), Jazz à Vienne (FR), Jazz Rally Düsseldorf (GER), Secret Garden Party (UK), Paaspop (NL) und Clubs wie dem Quasimodo Berlin (GER) in Verzückung.

Dabei sind die Jungs aus Holland keine typische Brass Band. Die niederländische Gruppe vermischt traditionellen New Orleans Brass mit Stilrichtungen wie Hip Hop, Funk, Soul, Dance und Jazz zu einem mitreißenden Sound, der den lebendigen New Orleans Brass auf ein neues Level hebt. Anfang Mai veröffentlichten sie ihr neues Album „Astonishing Tales from Beyond the Brass Dimension“ inklusive der Single „The Hitchhiker“.

Auch Medien und Kritiker zeigen sich begeistert von dem einzigartigen Sound der 8-köpfigen Band, sodass neben zahlreichen Radioshows in Holland unter anderem auch BBC Radio 6 (UK) auf die Musiker aufmerksam wurde und sie zur beliebten Craig Charles Funk and Soul Show einlud. Ihre EP sowie ihr Debütalbum „Brasshopper“ (April 2015) sind bereits ausverkauft; 2016 erschien zudem ein Remix-Album mit Tracks von Mr Scruff (Ninjatune) und anderen Künstlern.

Pressestimmen

“Es war ein absolutes Gefühl von Spaß und Gemeinschaft, als die leidenschaftliche Energie und die unwiderstehlichen Rhythmen das Publikum nicht mehr auf den Sitzen hielten.“ – Time Out

“Ein beispielloser Festivalhit!” – Groot Sneek

“Das Broken Brass Ensemble begeistert uns mit ihrem ‘Thrift Shop’ Cover!“ – Testspiel