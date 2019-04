Hey folks,

dieses Mal wenden wir uns direkt an Euch, die Leute sprechen ohnehin so wenig miteinander:)

Und ja klar, es gibt bestimmt die ein oder andere zielorientiertere Variante der Eventpromotion (Biermischgetränk, Slipeinlage etc.), aber wer uns kennt hat sicher schon bemerkt, dass wir so ziemlich alles besser können, als uns selbst gescheit zu vermarkten.

Ok, es gibt Top-News:Wir kommen zu Euch, mit unserem vierten Album,das am 19.10 auf Goldrausch Records / Rough Trade erschien. Wir freuen uns wieder unterwegs zu sein und viele tolle Konzerte zu spielen, freuen uns auf unvergessliche Abende in der Fremde, mit alten und neuen Freunden!

Wir sind sehr glücklich ein so wundervolles Album gemacht zu haben, glücklich, dass wir unbekanntes Terrain betreten dürfen, glücklich, dass wir als Band wachsen und zusammenhalten, um uns neuen Herausforderungen zu stellen. Die neue Platte ist eckiger geraten, wilder und kantiger, mitunter auch experimenteller aber wir wären nicht BROKOF, wenn es nicht auch das herzzerreißende "Don’t Give Up On Me Now" oder den Kracher "A Ride" gäbe. Bei "Calling" kommen einem auch schon mal die Tränen. Wir freuen uns, Euch Songs wie das sechsminütige "Camouflage" vorlegen zu können, freuen uns über eine ganze Perlenkette an gelungenen Songs.Ja, wir freuen uns, als wäre es unser erstes Album!

Natürlich ist uns klar, dass Musik nicht mehr die gleiche gesellschaftliche Funktion hat wie in den Sechzigern und Neunzigern, und es den meisten heute reicht, wenn im Hintergrund ein bißchen bumm-bumm läuft. Aber, wir wissen auch, dass es da draußen eine Menge Leute gibt, Menschen, die wie wir einer Sehnsucht folgen, die immer weitersuchen, vielleicht zweifelnd in den Überlegungen aber konsequent in den Handlungen, in Bewegung, leidenschaftlich, einander achtend und voller Hingabe für die Momente des Lebens. Lasst uns diesem müden Gegeneinander, ein Gewicht entgegenstellen, ein knirschendes Sandkorn des Miteinanders im Getriebe dieser hektischen Zeit.

In freudiger Erwartung: Bis gleich!

Hugs,

BROKOF