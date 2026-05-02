Zum 5. Mal verwandelt sich das Kloster Bronnbach in eine leuchtende Oase. 2000 Kerzen erleuchten den Abteigarten, die Fassade und der Kreuzgang erstrahlen in bunten Farben.

Im Abteigarten sorgt die Band „Groove Buzzters“ für musikalische Unterhaltung. Die Musikerinnen und Musiker der Groovebuzzters verbindet eines: Spaß! Sechs Männer und Frauen zelebrieren gute, handgemachte Musik, die in die Füße geht und zum Mitgrooven einlädt. Bekannte Hits und Evergreens aus Rock, Pop, Funk und Soul machen Laune sich im Rhythmus mitzubewegen und von der immer strahlenden Sängerin Sharon zum Mitsingen zu animieren. Bei lauen Sommernächten dürfen auch leisere Klänge nicht zu kurz kommen, die gefühlvoll von Sänger Ralf intoniert und von seinen Keyboards unterlegt werden. Gepaart mit groovigen Basslinien, treibenden Drums, expressivem Saxophonspiel und coolen Gitarrensounds bleibt kein Auge und Gehörgang trocken so bald die Groovebuzzters loslegen!

Im Kreuzganginnenhof verzaubern Cinja Ungar und Ragnar Dargatz das Publikum mit sanften Tönen. Die beiden Jugendlichen kommen aus der Region und spielen gemeinsam in der Band „Eternal Teenage“. Für das Bronnbacher Lichterfest treten sie als Duo auf und haben sich der Popmusik verschrieben. Sie stecken viel Herz und Leidenschaft in die Musik und lieben es, das Publikum zu begeistern.

Für kulinarische Leckereien sorgt das Hotel & Restaurant Kloster Bronnbach. Ob u. a. Steaks vom Grill, Grünkern-Chilli sin-Carne, Couscous-Salat oder ein leckerer Cocktail - es bleiben keine Wünsche offen. Und auch der Klosterladen und die Vinothek haben an diesem Abend geöffnet.