Bronnbacher Quittentag

Der Quittenanbau geht auf eine lange Tradition zurück. Bereits seit über 6000 Jahren, wird die den Rosengewächsen zugehörige Frucht kultiviert.

Schon die Babylonier schätzten die Frucht, in der mehr Vitamin C und Mineralstoffe stecken als in einem Apfel. So verwundert es nicht, dass die Quittenkultivierung und Nutzung im klösterlichen Umfeld von besonderer Bedeutung waren. Hildegard von Bingen beispielsweise schrieb zur Quitte: „Wer gichtkrank ist, esse oft die Quittenfrucht gekocht oder gebraten und sie räumt mit dem Gichtstoff in ihm auf."

Die Bewahrung alter Sorten ist deswegen von besonderer Bedeutung. Der Quittenpfad in Bronnbach steht in der Tradition der klösterlichen Nutzung der Quitte und wurde im Laufe der Jahre durch den Anbau verschiedener alter Sorten ergänzt. Der im Jahr 2013 angelegte Pfad bildet somit ein lebendiges Archiv der historischen Vielfalt und Nutzung dieser einzigartigen Pflanze.

Die Teilnehmer erfahren bei der Begehung des Bronnbacher Quittenpfades mit anschließendem Vortrag von Harald Lurz, Berater für Obstbau, Garten und Landschaft, Wissenswertes rund um die Quittenfrucht.

Anmeldung unter Telefon 09342 / 935202020 oder an info@kloster-bronnbach.de