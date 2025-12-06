Zum zweiten Adventswochenende präsentiert sich jährlich der Bronnbacher Weihnachtsmarkt im Ambiente des gotischen Kreuzgangs, entlang der Außenfassade der Außenfassade des Klosters und im beheizten Prälatensaal.

Handwerker und Hobbykünstler stellen ihre Produkte im wettergeschützten Kreuzgang aus. Entlang der Außenfassade des Klosters werden in stimmungsvoll geschmückten Buden Glühwein, Punsch sowie Speisen und Delikatessen angeboten. Im Bernhardsaal erwartet die Gäste Kaffee und Kuchen. In der Klosterkirche werden an beiden Tagen festliche Chor- und Orgelprogramme geboten.

Am Samstag ist der Markt von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Der Sonntag beginnt mit der Heiligen Messe der Patres der Missionare von der Heiligen Familie um 10.30 Uhr in der Klosterkirche. Anschließend öffnet erneut der Weihnachtsmarkt seine Türen bis einschließlich 19 Uhr.

Der Klosterladen, die Vinothek und die Museumsbrennerei des Heimatvereins Reicholzheim sind an beiden Tagen geöffnet.

Öffnungszeiten:

Samstag 14 bis 20 Uhr

Sonntag 11.30 bis 19 Uhr