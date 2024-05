Bronnmühlenkonzert mit Joe Vox Band - Epic

Back to the roots...

... zurück zu den Wurzeln könnte man wohl das neue Programm der Joe Vox Band untertiteln.

Schon in frühester Kindheit hatte Joe seinen ersten musikalischen Kick mit "Shine on you crazy diamond" und seitdem hat ihn die Musik von Pink Floyd nie wieder wirklich losgelassen.

Vielleicht kommt daher auch die Neigung zu komplexen und theatralisch-dramatischen Kompositionen und Arrangements, monumentale Songs, die tiefe, bewegende Geschichten erzählen.

Mit dem neuen Tribute-Programm möchte die Joe Vox Band dieses Genre auf die intime Clubbühne bringen.

Den Schwerpunkt bilden die Songs von Pink Floyd, ergänzt durch weitere große, unsterbliche Werke.

Die Band:

Joe Vox - Gesang, Gitarre

Wolfgang Lumpp - Keyboards, Gesang

Martin "the Captain" Bürger - Bass, Gesang

Harry Wester - Drums

& the Souled Sistas Elke Kuppig - Gesang & Claudi Hüselitz - Gesang