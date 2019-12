In den Wintermonaten lädt der Schwäbische Albverein Bronnweiler wieder vierzehntägig zum Beisammensein in der Bronnweiler Lichtstube ein. Lichtstuben sind Orte einer sehr lebendigen dörflichen Kultur. Lange Winterabende wurden früher genutzt um gemeinsam Handarbeiten wie Stricken, Häkeln, Spinnen, Sticken etc. zu verrichten. Es wurden auch Geschichten erzählt, Lieder gesungen oder einfach nur gemeinsam geredet. Wer mag, kann also was zum Handarbeiten, Basteln oder Werkeln mitbringen. Gerne darf einfach auch nur zum gemütlichen Beisammensein vorbeigeschaut werden – ohne Handarbeit! Wir freuen uns über jede und jeden - kommt einfach vorbei. Die Lichtstube beginnt um 19 Uhr im Albvereinsraum (Eingang Bücherei) im Gebäude des Kindergartens.

