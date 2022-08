Brot-Genuss mit Ingmar Krimmer und Davis Haas

Der Back­ und Genuss­Brotcast mit Ing­ mar Krimmer und David Haas live beim Rau! Ein erfah­ rener Profi­ und ein leidenschaftlicher Hobbybäcker aus Schwäbisch Hall geben spannende Einblicke in die Welt des Backens.

Neben Tipps und Tricks für die heimische Backküche und leckeren Kostproben erwartet die Gäste das „Hohenloher Backbuch“ von Ingmar Krimmer. Der leidenschaftliche Bäckermeister und Brotsommelier Krimmer ist ein Qua­ litätsfanatiker und brennt für gutes Brot. Krimmers Backstub‘ in Untermünkheim ist längst Kult in Hohenlo­ he. David Haas teilt mit Krimmer nicht nur die Begeis­ terung für gute Backwaren, sondern auch die für gutes Marketing, das er hauptberuflich betreibt. Eine unter­ haltsame halbe Stunde rund ums Thema Brot!