Brot und Spiel(burg)!

Lassen Sie sich von den "Bergbackbuben" von Hohenstaufen in die Geheimnisse des Brotbackens einweihen und legen Sie beim Befeuern des Outdoor-Holzbackofens, Teigumschlagen und Einschießen der Brotlaibe selbst Hand an. Während der Teig ruht erfahren Sie bei einem kleinen naturkundlichen Spaziergang zum Naturschutzgebiet Spielburg vom NABU-Experten Wolfgang Lissak mehr vom Göppinger Hausberg. Im Mittelpunkt der kleinen Exkursion stehen die Landschaftsgeschichte sowie die Tier- und Pflanzenwelt rund um die markante Felskuppe. Genießen Sie das einzigartige "Gipfelfeeling" und die Panorama-Aussicht vom höchsten Punkt des Hohenstaufens. Höhepunkt an diesem Nachmittag wird das Öffnen des Ofens und das Herausholen der Brote sein. Jeder Teilnehmende darf sich einen Laib aussuchen und mit nach Hause nehmen. Bratwurst inkl.Holzofenbrot und Getränk auf dem Gipfel inklusive.