Brother in Arms - The authentic Dire Straits Experience

Über 40 Jahre Dire Straits und eine Bühnenabstinenz seit rund 25 Jahren gaben Anlass, den musikalischen Waffenbrüdern eine Art Renaissance zu verpassen.

Im Jahr 2002 gegründete eine Handvoll auserwählter Musiker die Formation “Brothers in Arms”, die es nicht nur verstehen, die Hits, sondern auch den Geist und die Atmosphäre von Dire Straits live zu reproduzieren. Seit rund 15 Jahren gehören „Brothers in Arms“ zu den erfolgreichsten Tribute Bands im Lande und das mit einer von Jahr zu Jahr wachsenden Fangemeinde auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Das über 2-stündige Programm führt den Zuhörer nicht nur durch die musikalische Geschichte der Dire Straits. Die Show, die Präsenz und vor allem der hohe musikalische Anspruch der Band überzeugten in bisher rund 750 Live-Shows die Konzertbesucher und sprechen für eine professionelle Performance. Von Down to the Waterline, Sultans Of Swing, Telegraph Road, Money For Nothing über Lady Writer bis hin zu Brothers in Arms fehlt keiner der legendären Hits.