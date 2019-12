Brothers of Metal & Elevenking

The Hype Is Real! Man muss in den letzten zwei Jahren unter einem Stein gelebt haben, um nichts von dieser erstaunlichen neuen Band aus Falun, Schweden, gehört zu haben: BROTHERS OF METAL sind ein außergewöhnliches achtMann/Frau starkes Gespann, das die Metal-Welt im Sturm erobert.

Ihr ursprünglich selbstveröffentlichtes Debüt „Prophecy Of Ragnarök“ wurde im November 2018 offiziell von AFM Records weltweit zugänglich gemacht und entwickelte sich umgehend zum Bestseller. Darüber hinaus wurden die Songs des Albums mehr als 25 Millionen Mal (!) gestreamt, was für einen Metal-Act enorm ist - und insbesondere für eine Band, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere steht.

Nach triumphalen Auftritten beim Sweden Rock Festival und bei den deutschen Rockharz & Rock Am Stück Festivals ist die Begeisterung größer denn je - nicht nur für neues Material, sondern auch für Live-Konzerte. Und wieder folgt die Band dem Ruf ihrer Anhänger und kündigt ihre erste Tour an - direkt eine Headliner-Tour - die der

Veröffentlichung von "Emblas Saga" (ab 6. Dezember) Ende Januar folgen wird.

ELVENKING:

Angesichts der beeindruckenden Vita von ELVENKING, lässt es sich nicht verleugnen: Die italienische Folk Power Metal Band gehört zu den wichtigsten und einzigartigsten Bands der Szene. 1997 gegründet, bahnten sich die Musiker um Sänger Damna ihren Weg und etablierten sich in Nullkommanichts als einer der führenden Acts im europäischen Folk und Pagan Metal. Seit dem Beginn ihrer Karriere arbeiten ELVENKING mit AFM Records zusammen – eine starke Verbindung, aus der bisher neun Alben resultierten. 2019 wartet die Band mit der Veröffentlichung ihres zehnten Meisterwerks auf: „Reader Of The Runes – Divination“. Das Konzeptalbum ist eine abenteuerliche Reise in die mystische Welt der Magie, Runen und antiker Kräfte fernab des Greifbaren. Mit "Reader Of The Runes - Divination" läuten ELVENKING ein vollkommen neues Kapitel in ihrer bisherigen Bandhistorie ein und erschließen ihren Fans eine vollkommen neue Welt. Lasst euch von der Geschichte einfangen – die Kraft der Runen und die Mysterien der Weissagungen erwarten euch!