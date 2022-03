× Erweitern Brthr

BRTHR klingen auf ihrem dritten Album frisch und energetisch – kompakte, von Folk und Soul beeinflusste Songs stehen neben luftigen, offener arrangierten Stücken.

Philipp Eissler singt unaufgeregt und ohne falsche Sentimentalität von Einsamkeit, Vergänglichkeit und Mauern in Köpfen und an Landesgrenzen. Und doch schwingt in allem das hoffnungsvolle Versprechen hellerer Tage mit – ein Album wie das Licht am Ende des Tunnels.

