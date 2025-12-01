BRTHR

Ein Frontporch ​irgendwo ​im ​amerikanischen ​Süden, ​goldenes ​Spätsommerlicht ​am ​Sonntagnachmittag. ​Zum ​Ausklang ​des ​Wochenendes ​treffen ​sich ​die ​Musiker ​zu ​einer ​lockeren ​Session. ​Man ​trinkt ​Bier ​und ​macht ​gemeinsam ​Musik. ​Eine ​solches ​Feelgood-Szenario ​stellt ​man ​sich ​gerne ​vor, ​wenn ​man ​das ​neue ​BRTHR-Album ​hört. ​Denn ​die ​Musik ​lebt ​von ​unaufgeregter ​Tiefe ​und ​in ​sich ​ruhender ​Gelassenheit. ​Dabei ​sind ​die ​Protagonisten ​keineswegs ​rüstige ​Americana-Veteranen, ​sondern ​vergleichsweise ​junge ​Burschen ​mit ​profunder ​Verwurzelung ​in ​der ​(vornehmlich ​amerikanischen) ​Musikgeschichte. ​Die ​Roots ​der ​beiden ​Stuttgarter ​Seelenbrüder ​Philipp ​Eißler ​(Gitarre, ​Gesang) ​und ​Joscha ​Brettschneider ​(Gitarre) ​liegen ​bei ​Folk ​und ​Country, ​Softrock ​und ​AOR ​- ​mittlerweile ​aber ​vor ​allem ​beim ​Soul. ​BRTHR ​verbinden ​auf ​ihre ​ganz ​eigene ​Art ​Southern ​Soul ​mit ​Blue ​Eyed ​Pop. ​Sie ​tun ​dies ​mit ​einer ​relaxten ​Selbstverständlichkeit, ​die ​ihre ​scheinbar ​unspektakulären ​Songs ​erstaunlich ​reif, ​luftig ​und ​sonnig ​klingen ​lässt.

Oberflächenreize ​haben ​BRTHR ​auch ​auf ​ihrem ​vierten ​Album ​nicht ​nötig. ​Der ​angenehm ​süßliche ​Soulgesang ​von ​Philipp ​Eißler ​erinnert ​vage ​an ​Terry ​Callier, ​die ​pointierten ​Gitarren- ​und ​Orgelklänge ​atmen ​den ​Memphis-Sound ​von ​Stax ​und ​Muscle ​Shoals. ​Die ​klassisch ​anmutenden ​Songs ​erhalten ​schlank-elegante ​Arrangements, ​gerne ​mit ​subtilen ​Bläsern ​und ​auch ​Streichern ​verziert. ​Kosmisch ​angedubbte ​Elektronik ​bleibt ​an ​der ​Wahrnehmbarkeitsgrenze, ​die ​Gasttrompete ​von ​Richard ​Koch ​schmeckt ​nach ​Calexico ​und ​bei ​den ​Backing ​Vocals ​darf ​man ​an ​die ​unvergessenen ​Fellow ​Travellers ​denken. ​Joscha ​Brettschneiders ​exquisite ​Gitarre ​hat ​ihre ​Lektionen ​bei ​Richard ​Thompson, ​Steve ​Cropper ​und ​Mark ​Knopfler ​gelernt, ​spielt ​aber ​wie ​immer ​keinen ​Ton ​zu ​viel.

Produziert ​wurde ​das ​Album ​in ​Berlin ​und ​Stuttgart ​von ​Max ​Braun, ​der ​Sound ​erinnert ​manchmal ​sogar ​an ​die ​Produktionskunst ​von ​Willie ​Mitchell ​(Hi ​Records) ​in ​den ​70ern. ​Es ​gibt ​Anklänge ​an ​Shuggie ​Otis, ​Bill ​Withers ​und ​Dan ​Penn, ​Booker ​T. ​& ​The ​MGs, ​JJ ​Cale ​und ​die ​klassische ​„Country ​Got ​Soul“-Reihe.

BRTHR ​verleihen ​der ​historischen ​Musik ​alter ​Hasen ​neue ​Freshness, ​gerade ​weil ​sie ​ihre ​Songs ​mit ​so ​ruhiger ​Hand ​und ​wissender ​Leichtigkeit ​inszenieren. ​Auch ​dieses ​neue ​Album ​entwickelt ​eine ​unangestrengte ​Deepness ​und ​lässigsten ​Groove ​- ​allenfalls ​lowdown ​funky ​und ​meist ​im ​unteren ​Midtempo ​verbleibend. ​So ​entsteht ​der ​perfekte ​Soundtrack ​für ​den ​friedlichen ​groovenden ​Wochenendausklang ​auf ​der ​Veranda ​– ​ob ​in ​Stuttgart, ​Berlin ​oder ​Memphis.

