Bruce Springsteen Tribute by BOSSTIME

BOSSTIME ist unumstritten Europas gefragteste Bruce Springsteen Tribute Band. Wer die Band einmal live erlebt hat wird diese Ansicht teilen. Die Band wurde im Jahr 2003 gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht, Bruce Springsteen, dem "hardest workin' man in Rock 'n Roll business ", und seiner legendären E-Street Band zu Lebzeiten ein lebendiges, musikalisches Denkmal zu setzen.

Der sechsköpfigen Formation um Frontmann Thomas Heinen geht es darum Bruces "Spirit" und die Begeisterung für seine Musik zu transportieren und diese in mehrstündigen Live Konzerten mit den Fans zu teilen. BOSSTIME zelebrieren alle Hits des Rock-Stars gepaart mit reichlich Spielfreude und Authentizität, auf musikalisch höchstem Niveau. Karten gibt es in Wertheim bei der Wertheimer Zeitung, Marktplatz 4 und den Fränkischen Nachrichten in der Maingasse 22 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Online im Ticketshop auf der Veranstalterseite www.echt-hartmann.de und bei EVENTIM und RESERVIX. Einlass bei freier Platzwahl ist bereits um 18:00 Uhr und das Konzert beginnt schon um 19:00 Uhr auf Burg Wertheim, Schlossgasse 11 in Wertheim.