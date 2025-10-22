BRUCHBUDE sind das perfekte Zusammenspiel von Nostalgie und Neuanfang, von Emotion und Energie. BRUCHBUDE stehen für authentischen Indie-Pop, der mit rauen Klängen und klaren Worten direkt ins Herz trifft. Wenn du auf der Suche nach einem Act bist, der dich nicht nur mitreißt, sondern auch berührt, dann darfst du BRUCHBUDE nicht verpassen!

Ihr Sound ist vertraut und doch überraschend frisch.

Und gerade die Ecken und Kanten sind es, die den Songs der Band umso mehr Power und Herzblut verleihen.

Nicht ohne Grund konnten die Dortmunder sich in den letzten Jahren mit ihrer einzigartigen Mischung schon eine große Hörerschaft im ganzen Land erspielen. Wenn du sie jetzt live erlebst, wirst auch du höchstwahrscheinlich ein Teil dieser stetig wachsenden Fangemeinde.

Sie sind eine Band, der man ihren Elan und ihre Freude an der Musik und Kunst jede Sekunde abkauft.

Ihr neues Album „eigentlich perfekt“ erscheint am 21. März 2025 und darauf folgt auf den Fuße die Clubtour „Live und in Farbe“ im Frühjahr.