Bruckner IV Romantik erleben

Junge Menschen und Klassische Musik.

Eine Paarung, die im 21. Jahrhundert nicht mehr uneingeschränkt häufig zu finden ist. Aber muss das wirklich sein? Schließlich haben die „großen Meister“ vergangener Zeiten doch stets mit ihrer Musik zu begeistern gewusst.

In einer Kooperation zwischen den Studenten der musikwissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen und dem „Kettenheimer Hof Orchester“, einer jungen Baden-Württemberger Orchesterinitiative möchten wir jungen Menschen ein „Tor zur klassischen Musik“ bieten.

Der Programmablauf: Die Studierenden der Musikwissenschaft in Tübingen entwickeln zusammen eine lockere und leicht verständliche Konzerteinführung mit den wichtigsten Einblicken und Hintergründen in Bruckners 4. „Romantische“ Sinfonie. Diese eignet sich vor allem durch häufig wiederkehrende, gut erkennbare Motive, an denen man sich beim Hören entlanghangeln kann. Wir wollen in der Einführung dazu ermutigen, Fragen auf jedem Vorwissensniveau zu stellen und Neugier für klassische Musik wecken.

Anschließend spielt das Kettenheimer Hof Orchester die 4. Sinfonie von Anton Bruckner. Das Orchester besteht aus um die 50 jungen Menschen im Alter von etwa 15-26 Jahren aus ganz Baden-Württemberg. Seine selbsterklärte Hauptaufgabe ist - neben musikalischen Aspekten - vor allem die Einbindung der Jugendlichen in Entscheidungen rund um die Orchesterarbeit. So tragen sie selbst die Verantwortung für die Probenarbeit, haben einen 20-jährigen Dirigenten, sind verantwortlich für Ticketing, Konzertorganisation und Werbung und nicht zuletzt auch für die finanzielle Verantwortung aller mit dem Orchester assoziierten Aktivitäten.