BRUCKNER sind wie ein Bad in Euphorie, eine Fahrt mit den besten Freunden im VW-Bus an die französische Atlantikküste, der letzte Sommertag, bevor die Tage kälter werden: sie zelebrieren die Kraft des Augenblicks. Im Rahmen ihrer „Tischtennistage Tour“ machen die bayerischen Brüder am 10. Mai im clubCann in Stuttgart Station.

Fernab der urbanen Zentren finden die Brüder Jakob und Matti Bruckner wahrhaftige PopMomente von mitreißender Brillanz und Tiefe. Mit ihrer neuen Single „Ein Jahr“ verlegen sie den Afrobeat von Leuten wie Paul Simon oder Vampire Weekend ins östliche Bayern und auch das aufgekratzte „Tischtennistage“ ist Highlife in Regensburg. Dann wieder denkt man kurz an Thees Uhlmann oder Bilderbuch und bald wird einem klar: Diese absolut spezielle und dennoch maximal eingängige Musik hätte nicht anders entstehen können als unter genau diesen biografischen und geografischen Vorzeichen.

Insgesamt 30 Songs haben BRUCKNER in den vergangenen zwölf Monaten geschrieben. Vier von ihnen wurden nun gemeinsam mit dem Produzenten Jens Schneider aufgenommen und erscheinen über die kommenden Monate verteilt als Singles, bevor sie schließlich zur „Sprungturm EP“ gebündelt werden.