ALLES IST BESCHISSEN AUSSER DIESE TOUR! Mit diesem Titel kündigen Bruckner ihre Rückkehr an und wer die Brüder aus Bayern kennt, weiß: Das ist kein Understatement. Im Oktober 2026 ziehen die beiden für zehn Shows endlich wieder durch Deutschland.

Mit den erst kürzlich veröffentlichten Singles „Regenbogenrand“ und „immer Sommer“ (ein Feature mit Tiavo) zeigen Bruckner, wohin die Reise geht: Von den Ohren direkt in die Beine. Thematisch zwischen Nähe und Distanz, Zweifel und Mut, Wachsen und Festhalten. Bruckner umarmen das Dazwischen und machen daraus Songs, die leichtfüßig und emotional tief zugleich sind. Ihre Musik bewegt sich mühelos zwischen Pop und Indie, zwischen Akustik und Autotune, zwischen Rap-Flows und Gitarrenmelodie. Für Bruckner gibt es keine Grenzen, kein richtig oder falsch, alle werden bewegt, mal im Herzen und mal auf der Tanzfläche.

Die aktuelle Single trägt den Titel „AIBAMFMD<3“ (Alles ist beschissen außer meine Freundschaft mit dir <3) und ist ein Reminder an alle, dass man in diesen verrückten und oft furchteinlösenden Zeiten mehr denn je das Smartphone ausschalten und echten zwischenmenschlichen Austausch suchen sollte. Denn wer Bruckner kennt, weiß: Die Band steht für die Freude am Musikmachen für und mit anderen. In der Vergangenheit gab es Highlights wie Features mit Zartmann, Eli Preiss, anaïs, Dominik Hartz, Dani Lia, frytz und Tiavo. Auch die Support-Acts waren stets handverlesen und stark wie unter anderem Kasi, Zimmer90, Mayberg, Zartmann, Paula Carolina, Katha Pauer, Rosmarin und Dani Lia. Bruckner-Konzerte sind Begegnung. Es ist diese warme, unmittelbare Energie, mit der getanzt, laut mitgesungen und innegehalten wird – egal ob im kleinen Club oder auf großen Festivalbühnen. Für alle, die den Sommer verlängern und sich in der Musik fallen lassen wollen, ist diese Tour ein Pflichttermin.