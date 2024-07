Bruckners vierte

Für seine Interpretation der 4. Sinfonie Es-Dur WAB 104 auf der Orgel benötigt Hansjörg Albrecht rund 450 Kombinationen. Dies bedeutet eine Einregistrierungszeit von ca. 12 bis 15 Stunden!

In der Reihe „Anton Bruckner Project: The Symphonies“ widmet sich Hansjörg Albrecht anlässlich des 200. Geburtstag von Anton Bruckner (am 4. September 2024) dem sinfonischen Werk des Komponisten auf eine ganz persön-liche Weise: Er spielte Orgel-Transkriptionen des vollständigen Sinfonien-Zyklus an Orten ein, an denen Bruckner zu Lebzeiten wirkte und arbeitete.

Bruckner selbst war erfolgreicher Organist und so finden sich in seinen Sinfonien auch Klangindizien des Instruments, die Hansjörg Albrecht besonders in den großen Klangströmen der Finalsätze ausmacht, oder sich in Überleitungen der Kirchenmusik und in choralartigen Passagen herausarbeiten lassen. Heute haben Sie Gelegenheit, einen Teil dieses Projekts live in Künzelsau zu erleben, auf der einzigartigen Winterhalter-Orgel der Johanneskirche. Hansjörg Albrecht beginnt sein Rezital mit Bachs Präludium und Fuge C-Dur BWV 545.

Hansjörg Albrecht Orgel

Konzert #40