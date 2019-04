Bruckwasenfest

Traditionell am Muttertagswochenende wird in Plochingen das Bruckenwasenfest gefeiert, bei dem der gesamte Landschaftspark zum Festgelände wird. Dieses Jahr wird am Samstag, dem 11. und Sonntag, dem 12. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr gefeiert. Der Park hat sich rechtzeitig wieder frühlingsfein gemacht und präsentiert sich in voller Pracht.

Am Samstag findet bei „Steiner am Fluss“ um 11 Uhr die Eröffnung mit Bürgermeister Frank Buß und Thomas Pressel, Vorsitzender Stadtmarketing Plochingen e.V. statt. Die Eröffnung wird durch den Schützenverein Plochingen und den Schützenverein Wernau angeböllert und die Schlagzeugschule „Trommlerei“ von Wolfgang Rosner unterhält mit Percussion zum Zuhören und Mitmachen, außerdem Vogelscheuchen der besonderen Art, gestaltet vom Verein Kontakt von Frau zu Frau. Überall im Park werden wieder viele Aktionen und Attraktionen für die ganze Familie rund um Natur und Freizeit angeboten: sportliche Turniere, Hundevorführungen, Bärenhospital, Bienenfestival, Bastelspaß zum Muttertag, Kinderschminken, Fahrten mit der großen Gartendampfbahn, Bogenschießen, Torwandschießen und vieles mehr! Außerdem gibt es Live-Musik für jeden Geschmack: bei Steiner am Fluss mit der Jazzband der Musikschule „Jazztasy“ und dem Musikverein Stadtkapelle, Schlagermusik bei der Vereinsgaststätte des Schäferhundevereins und beim Obst- und Gartenbauverein Blues, Rock und Country mit "Jack & Friends". Beim großen Frühlingsmarkt bieten kreative Aussteller ihr umfangreiches Angebot rund um Garten und Haus: Dekoratives, Nützliches, Gartenmöbel, Antiquitäten, Kunsthandwerk und Accessoires für die Gartengestaltung können hier erworben werden. Für leckere Verpflegung der Besucher ist natürlich gesorgt. Die teilnehmenden Vereine sowie die Gastronomen vor Ort bieten viele Köstlichkeiten an: unter anderem Chili im Minibrot, Allerlei vom Grill, Maultaschen, Pommes, Waffeln, Kaffee und Kuchen… - hier wird sicherlich jeder satt!

Das große Bruckenwasenfest ist eine wunderbare Gelegenheit, die Muttis zum Muttertag mit einem Ausflug auf den Bruckenwasen zu überraschen. Die Veranstalter wünschen allen viel Vergnügen! Das detaillierte Programm kann über die PDF-Datei "Flyer Bruckenwasenfest 2019" eingesehen werden.