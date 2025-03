Bruder Laurentius ist verschwunden

Morgens in der Klosterkirche: Bruder Laurentius, der fleißigste Schreiber, fehlt. Hat er verschlafen – oder ist etwas passiert? In der Schreibstube liegt ein blutiges Messer … In Mönchskutten gekleidet lösen die Kinder gemeinsam diesen Fall. Bei der Spurensuche lernen sie das ganze Kloster kennen. Und zum Abschluss dürfen alle Teilnehmer mit einer echten Gänsefeder malen – wie einst die Buchmaler!

TREFFPUNKT UND KARTENVERKAUF: Infozentrum / Kasse

HINWEIS:

Für Kinder von 7 bis 10 Jahren.

Teilnehmer: 6 bis max. 12 Kinder.

Die Räumlichkeiten sind nicht geheizt, in den kälteren Monaten bitte warm anziehen!

GRUPPEN

Die Führung ist auch als dreistündiger Kindergeburtstag buchbar. Saft, Wasser und Tee werden im Heuhaus bereitgestellt. Essen können die Eltern mitbringen.